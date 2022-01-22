İstanbul'da gece saatlerinde kar yağışı aralıklarla devam etti

Kar yağışı gece saatlerinde Megakentin önemli noktalarında aralıklarla etkisini gösterdi. D-100 karayolu ve Taksim Meydanında etkisini gösteren kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Çağlayan Mevkiinde etkili oldu.



Kar yağışı nedeniyle İstiklal Caddesinde de yürüyen vatandaşların şemsiyelerini ellerinden düşürmedikleri görüldü. Kar yağışı aralıklarla etkili olacak.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre de kar yağışının sabah saatlerinde itibaren belirli aralıklarla kent genelinde etkisini göstereceği öğrenildi.

Davut Has - Mehmet Furkan Doğan

