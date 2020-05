İstanbul'da geçici olarak durdurulan pazar faaliyetleri başlıyor

İstanbul Valiliği, korona virüs salgını nedeniyle geçici olarak faaliyetleri durdurulan zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazar faaliyetlerinin 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren faaliyetlerine başlamaları kararı aldıklarını duyurdu.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından; Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (salgın) ilan edilen ve ülkemizde salgın riski olan korona virüs (COVID-19) hastalığının en temel özelliğinin; fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artması olduğu, salgının yayılmasını engellemenin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlaması olduğu, aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksiniminin artması sonucu vatandaşların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin bozulmasına sebep olacağı gerekçesiyle; İl Hıfzıssıhha Meclisinin 27.03.2020 tarihli 10 No.lu kararının birinci maddesinde faaliyetleri geçici olarak durdurulan; kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazar faaliyetlerinin aşağıda belirlenen kurallar çerçevesinde 11.05.2020 Pazartesi gününden itibaren faaliyete başlamaları kararı alınmıştır.

1. Her bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde pazar/satış yerleri düzenlenmesi.

2. Giriş çıkışların zabıta tarafından kontrol edilerek maskesiz girişe izin verilmemesi.

3. Vatandaşın pazara girişi ve çıkışında ellerinin mutlak surette alkol bazlı dezenfektan ile temizlemesinin zabıta tarafından sağlanması.

4. Pazarcı esnafının ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması.

5. Ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesi/satışının yapılması.

6. Pazarcı esnafının eldiven kullanması durumunda, her bir müşteri ve ürünlerine temas öncesinde eldivenlerin mutlak surette değiştirilmesi, eldiven kullanılmaması durumunda, her bir müşteri ve ürünlerine temas öncesinde ellerin mutlak surette alkol bazlı dezenfektan ile temizlenmesinin sağlanması.

7. Kurallara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.maddesi gereği idari para cezası ile cezalandırılması, ihlalde ısrar edenlerin tezgahlarının kapatılarak satışa izin verilmemesi.

Yukarıda 7 maddede belirlenen hususlar İl Hıfzıssıhha Kurul Kararına bağlanmıştır” denildi.