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İstanbul'da gökkuşağı sürprizi

İstanbul'da gökkuşağı sürprizi
İstanbul'da gökkuşağı sürprizi

Marmara Denizi'nde etkili olan lodos hayatı olumsuz etkilerken, Sarayburnu sahilinde dev dalgalar oluştu. Etkili olan yağmur sonrası gökyüzünde oluşan gökkuşağı görenleri kendine hayran bıraktırdı.

İstanbul’da gökkuşağı sürprizi - Tıkla İzle

Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından beklenen lodos sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Lodosla birlikte belirli aralıklarla sağanak yağış görülüyor. Yapılan uyarılarda kentte yaşayan vatandaşların ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulanırken, lodosla birlikte çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Sarayburnu sahilinde dev dalgalar

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini gösteren lodos Sarayburnu sahilinde de etkili oldu. Lodos nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. O anları görüntülemek isteyen turistlerin ise birbirleriyle yarıştığı görüldü. Aralıklarla etkili olan yağmur sonrası ise Karaköy üzerinde oluşan gökkuşağının manzarası kendine hayran bıraktı. Kısa aralıklarla görünen gökkuşağı daha sonra tamamen kayboldu.

Selim Bayraktar
 

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