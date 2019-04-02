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İstanbul'da gol sesi yok

İstanbul'da gol sesi yok
İstanbul'da gol sesi yok

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray evinde Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.

 

Maçtan dakikalar

24. dakikada Diagne'nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Erme Taşdemir'in sert şutu, üstten auta çıktı.

42. dakikada Feghouli'nin sağ kanattan açtığı ortada Onyekuru'nun dokunuşunda top auta gitti. 

45+1. dakikada Ndiaye'nin ceza yayı üzerinden denediği şut girişimi üstten auta çıktı.  

47. dakikada Belhanda'nın sağ taraftan kullandığı korner vuruşunda topa iyi yükselen Marcao'nun kafa vuruşunda top auta çıktı. 

60. dakikada Donald'ın pasında kontratağa çıkan Malatyaspor'da Kamara'nın ceza alanı içine girer girmez çektiği şut Muslera'da kaldı. 

71.dakikada orta sahadan topu uzaklaştırmak isteyen Luyindama'nın ayağını kontrolsüz şekilde açması sonucunda Guilherme yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, pozisyon sonucun Luyindama'ya direkt kırmızı kart vererek oyun dışına attı. 

74. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içine giren Diagne'nin rakibini ekarte ederek çektiği sert şutu, Farnolle iki hamlede kontrol etti. 

90+4. dakikada Kamara'nın penaltı noktası üzerinden çekmeye çalıştığı şutu Galatasaray savunması son anda engelledi.

 

Stat: Türk Telekom
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Emre Taşdemir, Ndiaye, Fernandao (Emre Akbaba dk. 63), Feghouli, Onyekuru (Sinan Gümüş dk. 83 ?), Belhanda, Diagne (Ahmet Çalık dk. 78)
Yedekler: İsmail, Selçuk, Linnes, Donk, Ömer, Semih, Muğdat
Teknik Direktör: Fatih Terim

E.Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Bülent, Murat, Donald, Aleksic, Adem Büyük (Koukossa dk. 89 ?), Guilherme (Ahmed Ildız dk. 79), Ömer ( Kamara dk. 57)
Yedekler: Abdulsamed, Eren, Pereira, Erkan, Robin Yalçın, Rahman, Dia
Teknik Direktör: Erol Bulut

Kırmızı Kart: Luyindama (dk. 71) (Galatasaray)
Sarı Kartlar: Belhanda, Nidaye (Galatasaray), Ömer Şişmanoğlu, Guilherme, Aleksic, Mustafa, Mina (E.Yeni Malatyaspor)
(GME-BH-S)  

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