İstanbul'da güneşi gören vatandaşlar sahillere akın etti

Geçtiğimiz günlerde kar ve yağmur yağışları nedeniyle soğuk havanın etkisine giren İstanbul'da vatandaşlar güneşli ve sıcak havaya hasret kalmıştı. Ancak, yağışlı havalar bugün yerini ılık ve güneşli bir havaya bıraktı. Günlerdir soğuk hava ve yağışın etkisinde olan İstanbul'da bugün güneş açtı. Geçtiğimiz günlerde sıcaklığın zaman zaman eksi derecelere düşen kentte, günler sonra güneşi gören vatandaşlar Kartal sahile akın etti. Güneşin ve denizin tadını çıkaran vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte keyifli anlar yaşadı. Kartal'da sahil boyunca uzanan parklarda, kendilerini çimlere ve deniz kıyısına atan vatandaşlar, bol bol güneşin tadını çıkardı.

Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte gezintiye çıkan aileler, deniz kıyısına oturup çay içen gençler, yürüyüş yapan yaşlılar ve bisiklet turu atanlar Kartal sahili doldurdu.

Sahilde ailesiyle güneşli havanın tadını çıkaran Mahmut Nesil, "Şubat ayı olmasına rağmen hava çok güzel. Bizde ailecek hava alalım dedik. Hava bugün şansımıza çok güzel. Güzel havada dolaşıyoruz, geziyoruz" dedi. Sahilde arkadaşlarıyla güneşli günün keyfini çıkaran Hüseyin İncesu, "Arkadaşlarla haberleştik, sahile gidelim hava güzel diye. Tatil gibi oturalım, eğlenelim dedik. Kahvelere gitmek artık çok doğru değil çünkü hastalıklar artıyor. Biz de böyle kendimizi korumak için arkadaşlarla beraber sahilde oyun oynuyoruz. Hava çok güzel. Böyle bir hava bu mevsimde özellikle Şubat ayında bulmak zordu" dedi.

Enes Şamil Gönenç - Mustafa Ayabakan