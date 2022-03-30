İstanbul'da güneşi gören vatandaşlar sahillere akın etti

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde kar ve yağmurlu havanın ardından bahar mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte havalar ısınmaya başladı. Bugün ise mesai saati bitimiyle birlikte işlerinden evlerine dönen vatandaşlar ailelerini alıp sahil ve parklara akın ederek güneşli havanın tadını çıkardı. Güneşin ve denizin tadını çıkaran vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte keyifli anlar yaşadı. Bakırköy sahil boyunca uzanan parklarda, kendilerini çimlere ve deniz kıyısına atan vatandaşların neşeli anları ise dron ile havadan görüntülendi.

Veysel Ensar Gökçegözog