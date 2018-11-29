İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da güpegündüz gasp! Tam 500 bin lira...

İstanbul'da güpegündüz gasp! Tam 500 bin lira...
İstanbul'da güpegündüz gasp! Tam 500 bin lira...

Pendik'te gözü dönmüş gaspçılar, bir kişinin bankadan çektiği 500 bin lirayı çalıştığı şirkete götürürken gasp etti. Gasp anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

İstanbul’da güpegündüz gasp! Tam 500 bin lira... - Tıkla İzle

Gaspçı dehşeti Pendik Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Bir şirkette satın alma müdürü olarak çalışan kişi bankadan 500 bin TL çektikten sonra aracıyla şirketine yöneldi. Şirketin önüne gelen vatandaş araçtan indiği sırada başka bir araçtan inen gaspçı, şahsın elindeki çantayı almaya çalıştı. Vatandaşla gaspçı uzun süre boğuşurken, diğer gaspçı da araçtan indi. Parayı alan şahıslar araca binerken vatandaş da gaspçıların peşinden koştu. O anlar ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde gaspçı, vatandaşa sarılıyor ve çantayı almaya çalışıyor. Bu sırada boğuşma yaşanıyor. Ardından diğer gaspçı da araçtan inerek, şahsı engellemeye çalışıyor. Gaspçılar ardından araca binerek hızla uzaklaşıyor.  

Mustafa Esen

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.