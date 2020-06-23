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İstanbul'da Hadımköy'de fabrikanın çatısı uçtu

İstanbul'da Hadımköy'de fabrikanın çatısı uçtu
İstanbul'da Hadımköy'de fabrikanın çatısı uçtu

İstanbul Büyükçekmece ilçesi’nde çıkan hortum nedeni ile Hadımköy’de bulunan bir fabrikanın çatısı uçtu. Bir akaryakıt içerisinde bulunan buzdolapları ise havaya uçarak devrildi. Çalışanlar ise akaryakıt istasyonun içerisine kaçarak kurtuldu.

İstanbul’da Hadımköy’de fabrikanın çatısı uçtu - Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağmur konusunda dün uyardığı İstanbul'da sağanak yağmur etkili oldu. Sağanak yağmur öncesinde Büyükçekmece ilçesi'nde hortum meydana geldi. Meydana gelen hortum bölgede bulunan vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Hortum nedeni ile Hadımköy'de bulunan bir fabrikanın çatısı uçtu. Bir akaryakıt istasyonun içerisinde bulunan buzdolapları ise havaya uçarak devrildi. Çalışanlar ise akaryakıt istasyonun içerisine kaçarak kurtuldu.

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