İstanbul'da hafriyat kamyonu dehşeti

Kaza, saat 16.00 sıralarında Sarıyer Tarabya Şalcıkır Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde çalışma yapmak için 34 LR 3083 plakalı hafriyat kamyonunu park eden Rasim Varol (51) araçtan indi. O esnada henüz bilinmeyen bir nedenle kamyonun freni boşaldı. Kontrolden çıkan kamyon bariyerleri aştıktan sonra bir işyerinin duvarına çarparak durabildi. Kaza sonucu işyerinin duvarı yıkılırken, vatandaşlar ise ölümden döndü.

Ortalık savaş alanına döndü

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri ile Tarabya Şehit Kemal Aykut Genç Polis Merkezi Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede polis ekipleri olay yerinde bir süre çalışma yaptı. Kazayı gören vatandaşlar ise gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. İncelemelerin ardından kamyon vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur