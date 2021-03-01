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İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul'da sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu?

İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul'da sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu?
İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul'da sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''81 vilayetimiz düşük riskli mavi, orta riskli sarı, yüksek riskli turuncu ve çok yüksek riskli kırmızı olarak renklere ayrıldı. Her hafta risk durumuna göre illerimizin renkleri yeniden tespit edilecek. Her iki haftada bir de normalleşme uygulaması güncellenecek'' dedi. Peki İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 İlin Covid-19 değerlendirme kriterlerine göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak gruplandırıldığı haritayı paylaştı. Haritaya göre, İstanbul ve İzmir yüksek riskli (turuncu), Ankara orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ (KIRMIZI)

Covid-19 vakalarına göre, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman

YÜKSEK RİSKLİ (TURUNCU)

İstanbul ve İzmir'in yanı sıra, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan, 

ORTA RİSKLİ (SARI)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Kars

DÜŞÜK RİSKLİ (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır 

 

 

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