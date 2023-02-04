İstanbul'da hafta sonu trafikte yağmur yoğunluğu

İstanbul'da hafta sonu yer yer yağmur etkisini gösteriyor. Yağmurun da etkisiyle şehirde trafik yoğunluğu oluştu. Özellikle ana arterlerde trafik nedeniyle araç yoğunluğu oluştu. E-5 karayolu Bostancı mevkiinde de iki yönde araç trafiğinin yoğun olduğu gözlendi. İBB verilerine göre İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72 seviyelerinde ölçüldü.

Cem Güney Kılıç - Aykut Zor

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.