İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yüzde 60'a ulaştı

İstanbul'da 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlaması ve haftanın ilk günü olması dolayısıyla trafikte ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor. Haftanın ilk iş gününde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre, il genelindeki yoğunluk saat 08.15 itibarıyla yüzde 60 olarak ölçülürken Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 70'lere ulaştı.

Enes Şamil Gönenç - Halit Arslan - Ömer Karaoğlu

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