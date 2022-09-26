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İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yüzde 60'a ulaştı

İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yüzde 60'a ulaştı
İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yüzde 60'a ulaştı

İstanbul’da haftanın ilk gününde trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanırken İstanbul genelinde trafik yoğunluk oranı yüzde 60’a ulaştı. Maltepe D-100 Karayolunda oluşan trafik ise havadan dron ile görüntülendi.

İstanbul’da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yüzde 60’a ulaştı - Tıkla İzle

İstanbul'da 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlaması ve haftanın ilk günü olması dolayısıyla trafikte ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor. Haftanın ilk iş gününde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre, il genelindeki yoğunluk saat 08.15 itibarıyla yüzde 60 olarak ölçülürken Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 70'lere ulaştı.

Enes Şamil Gönenç - Halit Arslan - Ömer Karaoğlu

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