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İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik oluştu

İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik oluştu
İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik oluştu

İstanbul’da haftanın son iş gününde trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanırken İstanbul genelinde trafik yoğunluk oranı sabah saatlerinde yüzde 51'e ulaştı.

İstanbul’da haftanın son iş gününde trafik oluştu - Tıkla İzle

İstanbul'da haftanın son iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Araçlarıyla yola çıkan sürücüler Kadıköy D-100 Kara Yolu, Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Trafik yer yer durma noktasına gelirken, İBB'nin trafik yoğunluk haritası verilerine göre, İstanbul genelinde yoğunluk saat 08:00'de yüzde 51 olarak ölçülürken Anadolu yakasında yoğunluk yüzde 54 olarak ölçümlendi.

Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir
 

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