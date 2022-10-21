İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik oluştu

İstanbul'da haftanın son iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Araçlarıyla yola çıkan sürücüler Kadıköy D-100 Kara Yolu, Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Trafik yer yer durma noktasına gelirken, İBB'nin trafik yoğunluk haritası verilerine göre, İstanbul genelinde yoğunluk saat 08:00'de yüzde 51 olarak ölçülürken Anadolu yakasında yoğunluk yüzde 54 olarak ölçümlendi.

Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir



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