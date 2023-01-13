İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı

İstanbul'da haftanın son iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Araçlarıyla yola çıkan sürücüler Kadıköy D-100 Kara Yolu, Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Trafik yer yer durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre, İstanbul genelinde yoğunluk sabah saatlerinde yüzde 62 olarak ölçülürken Anadolu Yakası'nda yoğunluk da yüzde 60 olarak ölçümlendi.

Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir



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