İstanbul'da 'hayalet gösterge' hırsızlarına nefes kesen kovalamaca kamerada

Olay, dün saat 04.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Gül Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde semtte devriye gezen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüpheli iki şahsın sokakta bulunan araçları incelediklerini gördü. Ekiplerin kendilerini gördüğünü fark eden şüpheliler, otomobile binerek kaçmaya başladı. Bunun üzerine ekipler, havaya uyarı ateşi açarak şüphelileri durdurmak istedi. Ancak şahısların kaçmaya devam etmesi ve bekçilerin üzerilerine sürmesi üzerine ekipler bu kez aracın lastiklerine ateş açtı. Ateş açılmasının ardından otomobille kaçan şüpheliler çıkmaz sokağa girdi.

Oto hırsızları Kağıthane polisinden kaçamadı

Panik yapan şüpheliler geri manevra yapmaya çalışırken, park halindeki araçlara çarptı. Sokakta kitlenip kalan şüpheliler, araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine şahısların peşine düşen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliğine bağlı “Gece Kartalları” diye adlandırılan bekçiler, yaptıkları çalışmalarda Gökhan A.'yı kaçarken kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın üst aramasını yapan bekçiler, 8 adet extacy hap ele geçirdi. Şüphelilerin kaçtıkları aracı da ele geçiren polis, içerisinde 2 adet lüks otomobile ait hayalet gösterge, 1 adet matkap, 1 adet tornavida ve 2 adet gerçek plaka bulundu. Öte yandan şahsın Asayiş Büro Amirliğine götürülerek sorgulanmasının ardından diğer şüpheli Gökhan A.'da yakalanarak gözaltına alındı.

Bekçiler otomobil üzerilerine sürülünce ateş açtı

Öte yandan şüphelilerin araçları incelediği, kaçarak araçlara çarptığı ve bekçilerin havaya ateş açtığı anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüpheliler park halindeki araçları inceliyor. İnceleme yaptıkları esnada bekçiler şahısları görerek önce peşlerinden koşuyor. Şahısların durmaması ve üzerilerine sürmesi üzerine bekçiler havaya ateş açıyor. Otomobille çıkmaz sokağa giren şüpheliler, geri manevra yapmaya çalışırken park halindeki araçlara çarpıyor. Ancak dönemeyen şüphelilerin araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışıyor.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Doğan Can Cesur

