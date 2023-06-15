İstanbul'da Haydar Aliyev, doğumunun 100. yılında anıldı

Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı merhum Haydar Aliyev'i 100. doğum günü nedeniyle İstanbul Aydın Üniversitesi ve Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde anma programı düzenlendi. Programa İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva, üniversite temsilcileri ve çok sayıda Türk ve Azeri vatandaş katıldı.

Konser öncesi konuşma yapan İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Ben bütün hayatım boyunca Azerbaycan'a gönlünü veren, ruhunu veren bir Türk dünyası dostuyum. Bugün Haydar Aliyev'in doğumunun 100'üncü yılını kutlayacağız. Anacağız daha doğrusu. Seksen yıllık ömrünü sadece Azerbaycan'a değil, bütün Türk dünyasına adamış. Türk dünyasının özgürlüğü için, bağımsızlığı için hem ekonomik, hem sosyal, hem kültürel olarak feda etmiş bir lider. Tabii biliyorsunuz, 'İki devlet tek millet' anlayışıyla Azerbaycan dostluğunun et ve kemik gibi ayrılmazlığını her zaman bizlere aktarmıştır. Bizlere de düşen onun o felsefesini, onun o düşüncesini, onun o devlet yönetim şeklini bizden sonra gelen nesillere aktarmaktır. Bu tür etkinliklerle onun yaptığı bütün bu çalışmaları aktarmak durumundayız. Aksi taktirde onları öldürmüş oluruz. Onları biz nasıl yaşatabiliriz Atatürk gibi, Fatih gibi, Kanuni gibi, Atilla gibi onları ancak fikirleriyle düşünceleriyle yaptıklarını arkadan gelen nesile aktarmak suretiyle yaşatırız. Biz de bu tür etkinliklerle Haydar Aliyev'in arkasından gelen nesile, Haydar Aliyev'in düşüncesini, ama bağımsızlık fikrini, ama özgürlük fikrini, ama kendi bayrağındaki, topraklarındaki özgürlüğünü vurgulamak için bu tür çalışmaları yapıyoruz” dedi.

Anma gecesi, Haydar Aliyev'in onuruna verilen ve Azerbaycan Halk Sanatçısı, dünyaca ünlü Muğam üstadı Alim Qasımov ve kızı Fargana Qasımova'nın birlikte verdiği konserle son buldu.

Abdullah Altunbaş - Yağız Ekrem Çiftçi

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