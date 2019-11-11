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İstanbul'da hayran bırakan sonbahar manzarası havadan görüntülendi

İstanbul'da hayran bırakan sonbahar manzarası havadan görüntülendi
İstanbul'da hayran bırakan sonbahar manzarası havadan görüntülendi

Mevsimin sonbahar olmasıyla Beykoz ormanları sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına büründü. Ormanlarda oluşan rengarenk görüntüler, havadan görüntülendi.

İstanbul'da hayran bırakan sonbahar manzarası havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Sonbaharın gelip kış ayının yaklaşmasıyla birlikte İstanbul ormanlarında renk cümbüşü yaşanmaya başlandı. Bunlardan biri ise eşsiz güzelliği ile Beykoz ormanları oldu. Kıvrımlı yolları ile geniş alanları kaplayan, sararan yapraklarıyla birlikte Beykoz ormanları güzel görüntüler oluşturuyor. Yollara doğru uzanan geniş yapraklı ağaçlar Beykoz ormanlarında yolculuk yapan kişilere muazzam görüntü oluşturuyor.

Sonbaharda ağaçlar renk değiştiriyor, yapraklar dökülüyor, gökyüzü akşamları kızıla bürünüyor. Her mevsim farklı bir güzelliğine sahip olan İstanbul ise Beykoz'da ki doğa güzelliğiyle doğa tutkunlarını bekliyor.
Doğa güzelliğiyle renk cümbüşü olan Beykoz ormanları son sıcak günleri yaşayan İstanbulluları bekliyor.
Öte yandan, sonbaharın gelmesiyle ormanlık alanlarda oluşan kartpostallık görüntüler drone ile havadan görüntülendi.

Cüneyt Sevindik
 

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