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İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması

İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması
İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi.


İstanbul genelinde birçok noktada İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler denetim yaptı. Uygulamanın noktalarından birisi de Adnan Menderes Millet Caddesi oldu. Bu çerçevede denetimlere Asayiş Şube, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri, Trafik Ekipleri, Narkotik Şube ve polis helikopteri katıldı. Cadde üzerinde durdurulan araçlar didik didik aranırken araç içerisinde bulunan vatandaşlara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Yapılan denetimlere narkotik köpeği "Kimi" de katıldı. Denetimlerin gecenin ilerleyen saatlerine doğru devam edeceği öğrenildi.

Veysel Ensar Gökçegözog
 

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