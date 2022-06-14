İstanbul'da helikopter destekli nefes kesen yangın söndürme tatbikatı

Yangınlara karşı tüm hazırlıklarını tamamlayan ekipler, helikopter destekli yangın tatbikatı yaptı. 2,5 ton su alma kapasitesine sahip helikopter barajdan su alarak alevlerin üzerine döktü. Yapılan tatbikat havadan da görüntülendi.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, havaların ısınmasıyla yaşanabilecek yangınlara karşı tüm hazırlıklarını tamamlıyor. Bölge müdürlüğü bünyesinde , yangınlara müdahalede ve tespit edilmesinde kullanılan 27 arasöz, 47 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı, 4 dozer, 5 grayder, 4 treyler, 1 helikopter, 15 sabit kule, 20 mobil kule, 110 da kamera bulunuyor. 391 yangın söndürme işçisi de eğitimlerini tamamlayarak muhtemel bir yangına karşı hazır bekliyor. 22 bin yangın söndürme gönüllüsü de görev yapan kişiler arasında bulunuyor.

Yangın söndürme helikopteri nefes kesen tatbikat

Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaz sezonu öncesinde yangın tatbikatı da gerçekleştirdi. Yangın ihbarı üzerine havalanan helikopter tatbikat çerçevesinde en yakın yerden su alarak alevlerin bulunduğu alana doğru hareket etti. Alevlerin üzerine gelen helikopter su atarak yangını kısa sürede söndürdü. Tatbikat anı da havadan görüntülendi.

Yangınlara karşı hazırlıklarını anlatan İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin, ”İstanbul ilinde 27 arasözümüz ,47 ilk müdahale aracı, 2 adet su ikmal aracı, 4 dozer, 5 grayder, 4 treyler, 1 helikopter, 15 sabit kule, 20 mobil kule, 110 kamera, toplam müdahale kapasitesi içerisinde de 391 adet yangın söndürme işçisiyle entegre edilmiş bir şekilde yangınlara müdahale ediyoruz. 391 adet yangın söndürme işçimiz var. Ayrıca 22 bin adet de yangın söndürme gönüllüsü olarak görev yapan kişiler var. Bünyemizde 1 adet helikopter bulunmakta. 2,5 ton suyu alıp yangının üzerine bırakabiliyor. Bölgemiz yangınlarla denizlerle çevrili olması münasebeti ile yangın anında çok rahatlıkla suya ulaşabiliyor. Ortalama 12, 13 dakikada suyu alıp yangının üzerine bırakabilmekte" diye konuştu.

Vatandaşlara uyarıda bulunan Şahin, "Yangın çıkış nedenlerine baktığımızda ağırlıklı olarak insan kaynaklı olduğunu görmekteyiz. Sönmemiş sigaralara çevreye atılmamasını, anızların yakılmamasını, bağ bahçe temizliği sonucunda ateş yakılmamasını bir kez daha hatırlatmak isterim" dedi

Zöhre Alagöz - Ahmet Faruk Sarıkoç - Onur Hamzaoğlu - Elyesa Karatepe

