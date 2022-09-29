İstanbul'da helikopter destekli ‘Yeditepe Huzur' uygulaması

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından saat 19.00 sıralarında il genelinde helikopter destekli “Yeditepe Huzur Uygulaması” yapıldı. Uygulama, Beyoğlu Taksim Meydanı, Fatih Millet Caddesi ve Kadıköy başta olmak üzere belirlenen birçok noktada gerçekleştirildi. Uygulamaya Polis Özel Harekat, Asayiş Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı polisler ekipleri katıldı.

Kask takmayan 5 motosikletçinin motosikletleri bağlandı

Fatih Millet Caddesi'nde yapılan denetimde trafik ekipleri, sürücü ve araçların belgelerini inceledi. Asayiş ekipleri de araçları kontrol ederek, sürücü ve yolcuların üst aramasını gerçekleştirdi. Denetlenmek üzere durdurulan 5 motosiklet sürücüsü kask takmadığı için motosikletleri trafik ekipleri tarafından bağlandı. Polis helikopterinin de destek verdiği uygulamada narkotik köpeği de araçları didik didik aradı. Uygulamanın gecenin ilerleyen saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

Furkan Tan - Veysel Ensar Gökçegözog

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