İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından saat 20.00 sıralarında il genelinde helikopter “Yeditepe Huzur Uygulaması” yapıldı. Uygulama, Beyoğlu Taksim Meydani, Fatih Millet Caddesi ve Kadıköy başta olmak üzere belirlenen birçok noktada gerçekleştirildi. Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı polis ekipleri katıldı. Taksim Meydanı'ndaki denetimde trafik ekipleri, sürücü ve araçların belgelerini inceledi. Asayiş ekipleri de araçları kontrol ederek, sürücü ve yolcuların üst aramasını gerçekleştirdi. Şüpheli görülen araçlar hassas burunlu narkotik köpeği Kanıt tarafından didik didik arandı.

Öte yandan Fatih'te de uygulama yapıldı. Uygulamada, bir motosiklet sürücüsüne ehliyeti olmamasından dolayı 8 bin 190 TL, plakayı kapatmaktan da bin 671 TL ve motosiklet sahibine de 8 bin 190 TL, olmak üzere toplamda 18 bin 51 TL para cezası kesildi.

İsmet Aktaş - Mehmet Furkan Doğan



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