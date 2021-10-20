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İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması

İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması
İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde helikopter destekli ’Yeditepe Huzur’ uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması - Tıkla İzle

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde kurulan noktalarda helikopter destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet, deniz liman şube ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi destek verdi. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler ve aranan şahıslar üzerinde duruldu. Araçlar didik didik aranırken bagajda bulunan valiz ve çantalar da narkotik köpekleri yardımıyla kontrol edildi. Polis helikopteri denetime havadan destek verirken ekiplerin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Muhammet Emin Arslan - Abdullah Altunbaş - Sümer Avcı - Furkan Tan

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