İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da 'Huzur-13' uygulaması gerçekleştirildi

İstanbul'da 'Huzur-13' uygulaması gerçekleştirildi
İstanbul'da 'Huzur-13' uygulaması gerçekleştirildi

İstanbul genelinde çok sayıda polisin katılımıyla "Huzur-13” asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Havadan helikopter destekli yapılan uygulamada araçlar didik didik arandı, vatandaşların GBT sorguları yapıldı.

İstanbul genelinde " Huzur-13” uygulaması çerçevesinde asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasıyla ilgili terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin önlenmesi amacıyla kamu, kurum ve kuruluşları, stratejik öneme haiz bölgelerle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde polis ile uygulama gerçekleştirildi. 39 ilçede gerçekleştirilen uygulamaya Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile İlçe Emniyet Müdürlükleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Operasyona havadan helikopter ile destek verildi. Hassas burunlu köpekler de uygulamada görev aldı.

Operasyonla il genelinde huzur ve güven ortamı devamının sağlanması, suç işleyebilecek kişileri tespit ederek yakalamaya yönelik, başta asayiş ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi hedeflendi. Operasyon kapsamında araçlar durdurularak didik didik arandı, Vatandaşların GBT sorgusu yapıldı.

Davut Has - Vedat Bayraktar


 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.