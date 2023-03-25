İstanbul'da 'Huzur İstanbul Uygulaması'nda 164 asker kaçağı yakalandı

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüklerinde çeşitli birimlerde görev yapan 3 bin 549 polisin katılımıyla il genelinde kentin her iki yakasında “Huzur İstanbul Uygulaması 2023/11” adı verilen geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi. İstanbul genelinde 39 ilçede düzenlenen iki aşamalı uygulamada, eğlence mekanları, metruk bina ve sokaklar didik didik arandı.

Polis, iki kademeli denetimde kanun kaçaklarına göz açtırmadı

Buna göre birinci aşamada 218 farklı noktada bin 837 emniyet mensubu, 1 polis helikopteri, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne ait 2 botun katılımıyla saat 14.00-16.00 arasında sabit yol uygulaması şeklinde gerçekleştirildi.

Kentin huzur ve güvenliğinin amaçlandığı denetimlerin ikinci aşamasına ise bin 712 polis katıldı. Akşam 21.00-23.00 saatleri arasında umuma açık yerlere yönelik düzenlenen denetimler ile sona eren “Huzur İstanbul Uygulaması”nda, 162 bin 548 kişiye Genel Bilgi Tarama (GBT) yapan ekipler, bunlar arasında 164 kişinin asker kaçağı olduğunu saptadı. Yoklama kaçaklarının yan ısıra çeşitli suçlardan ‘aranan' 558 şüpheli yakalanırken, bu kişilerin 391'i gözaltına alındı.

Toplam 51 ruhsatsız tabanca ve tüfek ile bu silahlara ait 207 mermi ele geçirildi

Denetimlerde 6'sı kurusıkı olmak üzere 51 ruhsatsız tabanca ve tüfek, bu silahlara ait 207 mermi ele geçirildi. Bir kilo civarında uyuşturucu madde ve 86 uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği tespit edilen 4 bin 270 lira paranın ele geçirildiği geniş çaplı çalışmalarda, 32 kişiye idari işlem yapıldığı ve 52 bin 715 lira idari para cezasının kesildiği aktarıldı. Emniyet ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamasında ayrıca 311 umuma açık yer denetlenirken, 21 bin 50 araç ve 949 motosikletin kontrol edildiği kaydedildi. Bu denetimlerde bin 86 araç ve motosiklet ile 24 sürücüye işlem yapıldığı duyuruldu. Bu kapsamda 17 araç trafikten men edilirken, toplamda 534 bin 703 TL trafik cezası kesildiği ifade edildi.

Sadık Kahraman



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