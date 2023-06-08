İstanbul'da Huzur Uygulaması

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri tarafından il genelinde ‘Huzur Uygulaması' yapıldı. İstanbul'da birçok noktada gerçekleştirilen uygulamaya Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Deniz Liman Şube ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi destek verdi. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde araçlar didik didik aranırken bagajlarda bulunan valiz ve çantalar da narkotik köpeği ‘Kimy' yardımıyla kontrol edildi. Uygulamanın il genelinde saat 22.00'ye kadar süreceği öğrenildi.

Abdullah Altunbaş - Yağız Ekrem Çiftçi

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