İstanbul'da ihtiyaç sahibi ailelere bin TL'lik sosyal yardım evlerinde verilecek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımla, yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere verilecek olan bin TL'lik destek için vatandaşların PTT'ye gitmesine gerek olmadığını ve ailelere desteğin evlerde teslim edileceğini duyurdu. Vali Yerlikaya #EvindeKalİstanbul etiketiyle yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi' ile duyurduğu; korona virüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere bin TL'lik nakit sosyal yardımı, yarın 10.00'dan itibaren ailelerimize evlerinde teslim edeceğiz. PTT'ye gitmeye gerek yok.”