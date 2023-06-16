İstanbul'da iki grup kadının saç saça baş başa kavgası kamerada

Olay, dün gece saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ticari taksiden inen anne ve kız ile 4 tane kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle anne ve kızı diğer kadınların saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kadınlar birbirlerinin saçlarını çekip tekme ile birbirlerine saldırdı. Bir süre sonra ayrılan kadınlar birbirinden şikayetçi olmazken, o anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Medeni Topaloğlu

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.