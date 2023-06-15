İstanbul'da iki kadın esnafın yer kavgası kamerada

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Bakırköy Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre esnaflık yapan iki kadından biri, dükkana mal indirtmek istedi. Esnaf aracını yol ortasında durdurunca yan dükkandaki kadın, kendisine tepki gösterdi. Taraflar arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada kadınlar saç saça birbirine girerken, olayı gören erkekler müdahale etti. Vatandaşlar kadınları güçlükle birbirlerinden ayırırken, o anlar kameralara yansıdı. Öte yandan kadınların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Doğan Can Cesur - Güvenç Açaroğlu

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