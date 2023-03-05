İstanbul'da iki sevgili 5.5 kilo uyuşturucu ile yakalandı

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz hafta çarşamba günü saat 01.30 sıralarında ilçede uyuşturucu ticareti yapılacağı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, bir şahsın 34 GDB 058 plakalı otomobille Gültepe Mahallesi ve Şişli Kuştepe bölgesinde dağıtıma çıkacağını belirledi. Aracı takibe alan polis, aracın Şişli Esentepe Mahallesi'ne doğru hareket ettiğini gördü. Burada ekipleri fark eden şahıs kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamaca sonucunda aracı önünü keserek durduran Kağıthane polisi, içerisindeki iki şahsı etkisiz hale getirdi.

Çiftin aracından 5.5 kilogram bonzai çıktı

Ardından araçta arama yapan polis ekipleri, sağ ön koltuktaki poşetin içerisinde 5 parça halinde piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan 5 kilogram 500 gram bonzai diye bilinen uyuşturucu madde ele geçirdi. Ayrıca uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan 3 adet de cep telefonuna el konuldu. Aramalar ise kameralara yansıdı.

Sevgililer adliyeye sevk edildi

Aramaların ardından araçtaki Yaşar C. (37) ve sevgilisi Suzan İ. (18) gözaltına alındı. Emniyete götürülen çiftin ifadesi alınarak, adli işlemleri yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan çift, “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak” suçundan adliyeye sevk edildi. Yaşar C.'nin benzer suçlardan 22 adet kaydı olduğu öğrenildi.

Doğan Can Cesur

İLGİLİ HABER Kayseri'de 160 bin lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

İLGİLİ HABER İstanbul’da akıl almaz uyuşturucu zulası

İLGİLİ HABER Sarıyer’de polisin dikkati mıknatıslı uyuşturucu zulasını ortaya çıkardı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.