İstanbul'da iki teknoloji fuarı aynı anda kapılarını açtı

26'ncı ISAF Uluslararası Güvenlik, Ülke Güvenliği, Siber Güvenlik, Akıllı Yaşam, Yangın ve İSG Fuarları ile 2. IMEX Teknoloji ve Bilişim Fuarı, eş zamanlı olarak İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyarete açıldı. 300'ün üzerinde stant, yurt içi ve yurt dışından 600'ün üzerinde firmanın ürünleri sergilendiği fuar, 16 Ekim tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Marmara Tanıtım Fuarcılık tarafından düzenlenen fuar, güvenlik, bilgi güvenliği, akıllı binalar, yangın ve iş sağlığı güvenliği gibi birçok teknoloji firmasını bir araya getiriyor.

“Yurt dışından gelemeyen katılımcılarımız burada temsilcileri vasıtasıyla katılıyor”

IMEX ve ISAF fuarı hakkında açıklamalarda bulunan Marmara Tanıtım Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Bayram, “Fuarda toplamda 250-300 stant açıldı. Bu stant alanında bin firma ürünlerini sergiliyor. Biz bu sene pandemi sonrası seyahat özgürlüğü olmaması nedeniyle yurt dışı direk katılım sayısında azalma var. Fakat yurt dışından gelemeyen katılımcılarımız da temsilcileri vasıtasıyla katılıyor. Bu senenin, diğer senelerden farkı; pandemi sonrası çok hızlı gelişen teknoloji ile beraber güvenlik sektörü, bilişim siber güvenlik, yazılım gibi alanlarda çok fazla değişim yaşaması. Dolayısıyla 23 yıldır bu fuarı düzenliyoruz. Bu zaman kadar teknolojide yavaş ilerleme oluyordu fakat bu sene çok hızlı oluyor" ifadelerini kullandı.

“Geliştirdiğimiz modem 50 kilometre çapında çalışabiliyor”

Kamu tarafında TSK, emniyet gibi birçok alanda hizmet verdiklerini belirten Radio Teknoloji firmasının Genel Müdürü Abdurrahman Pehlivanoğlu, “Yurtdışına ihracatlarımız devam ediyor. Halihazırda Kazakistan, Libya, Mısır, Somali gibi ülkelere hizmet veriyoruz. Bizim 4G LTE GSM Wifi Modem (RT-5000) adında bir ürünümüz var. Bu ürün 50 kilometre çapında çalışabiliyor ve cep telefonunun çekmediği alanda, baz istasyonundan yayını alarak bulunduğu ortama dağıtıyor. Bunu sınır ötesinde, denizde kullanabilirsiniz. Bu ürünü araçta ya da yürürken de kullanabilirsiniz. Çalışma prensibi ise dünyanın neresine giderseniz gidin sim kartınızı taktığı zaman bulunduğunuz ortama interneti dağıtıyor” şeklinde konuştu.

“Epilepsi hastaları, 180 saniye öncesine kadar nöbet geçireceklerinden haberdar oluyor”

Epilepsi hastaları için geliştirdikleri ürün hakkında bilgi veren iFocus Teknoloji firmasının Genel Müdürü Burcu Koç, “Epilepsi hastalığı ile alakalı bir ürün geliştirdik. Ürünün ismi ‘inepilepsi' bu ürün tamamıyla Türk yazılım ile geliştirildi. Hastalar bu ürünü alıyorlar koluna bant ile takıyorlar. Bunun sayesinde devamlı veriler kaydediliyor. Daha sonra ürün olası bir nöbette hastayı, 180 saniye öncesinde kadar haberdar edebiliyor. Bu hastalar nöbet sırasında düşüp yararlanabiliyorlar. Biz de bunu önlemek amacıyla geliştirdik” diye konuştu.

İsmail Coşkun - Uğur Çetin

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