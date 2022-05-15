İstanbul'da ikiz kardeşi sopayla döven amca yakalandı

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 22.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi Taşocağı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçede yaşayan Özgül K. ve eşi Mehmet Emin K. bir süre önce boşanmaya karar verdi. Bu süreçte ikilini ikiz çocukları olan Emirhan K. (17) ve Bedirhan K. (17) iddiaya göre, boşanma aşamasında annelerine hak vererek destekte bulundu. Bu sebeple iki çocuklar amcaları tarafından tehdit edilmeye başlandı.

Amcaları tarafından sopalarla dövüldüler

İkiz kardeşler evlerine dönerken amcaları Yılmaz K. ve Fırat K. tarafından araçla yolları kesildi. İki kardeş, amcaları tarafından sokak ortasında sopalarla dövüldü. Sesleri duyan çevredekiler duruma tepki gösterince saldırgan 2 amca çevredekilere bağırarak karşılık verdi. Şahıslar daha sonra da geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dövülerek kollarından ve bacaklarından yaslansan iki kardeş ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Darp anları kameralara yansırken, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri saldırgan amcaları yakaladı.

Doğan Can Cesur

