İstanbul'da ilginç hırsızlık kamerada: Halterci gibi yüklendiği tabelayı çaldı

Kağıthane Seyrantepe'de önceki ay saat meydana gelen olayda bir şahıs iş merkezine girdi. Etrafa bir süre bakan şahıs, yerde duran bir işyerine ait 2 metre uzunluğundaki ışıklı tabelaya yöneldi. Şahıs ardından halterci gibi yüklendiği tabelayı kucaklayarak kaşla göz arasında iş merkezinden çıkarak uzaklaştı.

Tabelanın yerinde olmadığını gören işyeri sahibi ne olduğunu anlamak için güvenlik kamera görüntülerine baktı. Tabelanın tanımadığı bir şahıs tarafından çalındığını gören işyeri sahibi polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Doğan Can Cesur



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