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İstanbul'da ilginç hırsızlık kamerada: Halterci gibi yüklendiği tabelayı çaldı

İstanbul'da ilginç hırsızlık kamerada: Halterci gibi yüklendiği tabelayı çaldı
İstanbul'da ilginç hırsızlık kamerada: Halterci gibi yüklendiği tabelayı çaldı

Kağıthane’de bir hırsız girdiği bir iş merkezindeki 2 metre uzunluğundaki ışıklı tabelayı halterci gibi yüklendikten sonra kaşla göz arasında çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, tabelayı hurdayı 150 liraya sattığı öğrenilen hırsız Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından yakalandı.

İstanbul’da ilginç hırsızlık kamerada: Halterci gibi yüklendiği tabelayı çaldı - Tıkla İzle

Kağıthane Seyrantepe'de önceki ay saat meydana gelen olayda bir şahıs iş merkezine girdi. Etrafa bir süre bakan şahıs, yerde duran bir işyerine ait 2 metre uzunluğundaki ışıklı tabelaya yöneldi. Şahıs ardından halterci gibi yüklendiği tabelayı kucaklayarak kaşla göz arasında iş merkezinden çıkarak uzaklaştı.

Tabelanın yerinde olmadığını gören işyeri sahibi ne olduğunu anlamak için güvenlik kamera görüntülerine baktı. Tabelanın tanımadığı bir şahıs tarafından çalındığını gören işyeri sahibi polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Doğan Can Cesur
 

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