İstanbul'da ilginç olay!

Olay, 7 Nisan Çarşamba günü saat 11.30 sıralarında Kağıthane Şehit Karakuşlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde BMW marka 34 HHG 48 plakalı otomobille seyir halinde olan Mert Kaan Aydın (19), yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın ön camının üstüne düşen adam yaralanırken, cam ise kırıldı.

Kazanın ardından panik yapan genç sürücü, sağlık ekiplerine ihbarda bulunmak yerine yaralı adamı camı kırık araca bindirerek hastaneye götürmek istedi. Birkaç kilometre bu şekilde giden sürücüyü, Cendere Caddesi üzerinde seyrettiği esnada uygulama yapan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri fark etti. Ön camı kırık olan aracı durduran polis ekipleri, içeride yaralı bir şahsın olduğunu görünce sürücünün kazaya karıştığını anladı.

Ön camı kırık araçla yaralı götürürken yakalandı

Sürücüye ön camı kırık şekilde yola devam etmesinin yasak olduğunu belirten polis ekipleri, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Sürücü ise üst araması yapıldıktan sonra polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Camı kırık olan araç ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

Doğan Can Cesur - Ömer Faruk Yıldız