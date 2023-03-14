İstanbul'da İranlı adamın sır ölümü: Sandalyede oturur halde bulundu

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Beyoğlu Gümüşsuyu'da meydana geldi. İddiaya göre dün öğle saatlerinde bir dairede kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, binaya girerek daireye ulaştı. İçeriye giren ekipler, odaya baktıklarında korkunç manzarayla karşılaştı. Sandalyede bir adamın hareketsiz durduğunu gören sağlık ekipleri, yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

Alkol komasına girip öldüğü düşünülüyor

Bunun üzerine gelen olay yeri inceleme ekipleri, evde geniş çaplı çalışma yaptı. Adamın üstünde herhangi bir darp ve kesi izine rastlanılmazken, evde çok sayıda alkol şişesi bulundu. Şahsın ise İran uyruklu 41 yaşındaki Mohsen Najafpour olduğu tespit edildi. Adamın alkol komasına girerek hayatını kaybettiği düşünülüyor. İncelemelerin ardından adamın cenazesi, kat'i ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Doğan Can Cesur - Batuhan Altınbaş

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