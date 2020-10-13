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İstanbul'da iş adamına silahlı saldırı: 1 yaralı

İstanbul'da iş adamına silahlı saldırı: 1 yaralı
İstanbul'da iş adamına silahlı saldırı: 1 yaralı

Beşiktaş’ta bir iş adamı gayrimenkul yüzünden anlaşmazlık yaşadığı başka bir iş adamı tarafından sokakta silahlı saldırıya uğradı. İş adamı saldırıdan yara almadan kurtulurken şoförü ise bacağından yaralandı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kimliğini tespit ettiği saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Beşiktaş Levazım Mahallesi Yeni Bahar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre holding sahibi İ.S. ile bir başka holdingin sahibi E.M. kısa süre önce gayrimenkul yüzünden anlaşmazlığa düştü. Anlaşmanın büyümesi üzerine ikilinin arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. İkili arasındaki kavga sürerken, akşamüstü E.M'nin bulunduğu sokağa gelen İ.S. araç içerisinde beklemeye başladı.

Anlaşmazlık yüzünden saldırmış

Bir süre sonra sokakta E.M'yi gören İ.S. tabancasını çekerek ateş açtı. Saldırıda E.M'nin şoförü K.M.A. bacağından yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şoförü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı.

Beşiktaş polisi saldırganın peşinde

Olayın ardından saldırının yaşandığı yere gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler güvenlik şeridi çekerek çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek görgü şahitlerinin ifadesini alan polis ekipleri, kısa sürede kimliğini tespit ettikleri İ.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Doğan Can Cesur

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