İstanbul'da Japon derbisi!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray-Beşiktaş mücadelesine Japon basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. Sarı-kırmızılı ekipte Yuto Nagatomo'nun, siyah-beyazlılarda ise Shinji Kagawa'nın forma giymesi ve bu iki futbolcunun karşı karşıya gelecek olması nedeniyle Japon gazeteciler derbide kendilerine yer bulabilmek için akreditasyon yarışına girdi. Türk Telekom Stadyumu'nda basın tribününe yapılan talepler, koltuk sayısını geçmiş durumda. Şu ana kadar 25'in üzerinde Japon gazeteci akreditasyon yaptırırken, halen gelen akreditasyon talepleri de mevcut.

