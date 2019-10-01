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İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu: 25 tona yakın akaryakıt ele geçirildi

İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu: 25 tona yakın akaryakıt ele geçirildi
İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu: 25 tona yakın akaryakıt ele geçirildi

İstanbul’da akaryakıt kaçakçılarına yönelik iki ayrı ilçede düzenlenen bir dizi operasyonu 24 ton 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda, 3 kişi yakalandı.

İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu: 25 tona yakın akaryakıt ele geçirildi - Tıkla İzle

Alınan bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar ve Silivri'de tır parklarında kaçak akaryakıt üretimi ve sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında 5 Eylül ile 17 Eylül tarihleri arasında tır parklarına peş peşe baskın düzenleyen kaçakçılık polisi, 2 ton 500 litre “10 numara yağ” diye tabir edilen karışımlı akaryakıt, 22 ton 50 litre motorin ve kaçak akaryakıt ile bu akaryakıtların üretimi ve sevkiyatında kullanıldığı değerlendirilen 1 tanker ele geçirildi.

Parklarda akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili olduğu sanılan Mustafa Y. (46), Mehmet Zeki T. (57) ve Yavuz T. (30) adlı 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında “5607” sayılı “Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçundan işlem yapıldığı kaydedildi.

Sadık Kahraman

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