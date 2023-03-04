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İstanbul'da kaçak alkol imalathanesine baskın

İstanbul'da kaçak alkol imalathanesine baskın
İstanbul'da kaçak alkol imalathanesine baskın

Eyüpsultan'da kaçak alkol imalathanesine düzenlenen baskında 3 bin 700 litre sahte içki ele geçirilirken, 4 kişi de suç üstü yakalandı.

İstanbul'da kaçak alkol imalathanesine baskın - Tıkla İzle

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, restoranlara satışı yapıldığı belirlenen sahte alkolün üretici, dağıtıcı ve aracılarına yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 2 ay süren istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; sahte alkol imalatı yapan suç örgütü yapılanması deşifre edildi.

Kaçak alkol imalathanesine baskın

Eyüpsultan'da kaçak imalathane kurarak sahte alkol imal eden şahısları suçüstü yakalamak için belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda; sahte bandrollü 1 bin 500 litre rakı, 1 bin 200 litre viski ve bin litre votka olmak üzere toplam 3700 litre sahte içki, bin 500 litre etil alkol, 4 bin adet sahte bandrol ile 5 bin adet şişe kapağı ele geçirilirken 4 şahıs da suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan Z.Y., A.Y., I.M. ve H.N. isimli şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

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