İstanbul'da kaçak alkol imalathanesine baskın: Bin 850 litre etil alkol ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince sahte alkol üretiminin önlenmesine yönelik Küçükçekmece'de kaçak olduğu tespit edilen bir imalathaneye operasyon için düğmeye basıldı. Emniyet ekipleri, istihbari ve fiziki takip neticesinde, 2 şüphelinin sahte alkol imal ederek restoran ve eğlence mekanlarına satmaya hazırlandığı bilgisine ulaştı.

Küçükçekmece'de söz konusu işyerine yapılan operasyonda 2 şüpheli suçüstü yakalanırken imalathane olarak kullanılan depodaki aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 750 bin lirayı bulan bin 850 litre etil alkol, sanayi tipi 3 dalgıç motoru, binlerce bidon kapağı, 6 bin civarında doluma hazır 5 litre hacimli boş bidon ile çeşitli malzemeler ve soğutucu fanlar ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şahıslar hakkında başlatılan tahkikatın devam ettiği duyuruldu.

Sadık Kahraman



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