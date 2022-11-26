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İstanbul'da kaçak diş muayenehanesine baskında sahte doktor gözaltına alındı

İstanbul'da kaçak diş muayenehanesine baskında sahte doktor gözaltına alındı
İstanbul'da kaçak diş muayenehanesine baskında sahte doktor gözaltına alındı

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçak olarak faaliyet gösteren bir diş muayenehanesine baskın düzenledi. Kapısında sıra bekleyenlerin de olduğu muayenehanede herhangi bir belge ibraz edemeyen sahte doktor gözaltına alındı. Tedavide kullanılan sedye ve malzemelere el konurken, o anlar kameralara yansıdı.

İstanbul’da kaçak diş muayenehanesine baskında sahte doktor gözaltına alındı - Tıkla İzle

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik yaptığı çalışmalarda Sultanselim Mahallesi'nde bir diş muayenehanesinin kaçak olarak faaliyet gösterdiğini tespit etti. Yapılan fiziki takibin ardından harekete geçen polis ekipleri, muayenehaneye baskın düzenledi.

Baskında muayenehanenin girişinde insanların sıra beklediğini gören polis ekipleri, içeride hastaları tedavi ettiği öğrenilen yabancı uyruklu sahte kadın doktor M.A.'ya iş yerinin ve kendisinin yetki evraklarını sordu. Kadın doktor belge gösterememesi üzerine gözaltına alınırken, tedavide kullanılan tıbbi malzeme, ilaç ve muayene sedyeleri ile çok sayıda malzemeye ise el konuldu. Baskın anları ise kameralara yansıdı.

Gözaltına alınan M.A.'nın emniyette ifadesi alınarak, “yetkisiz hekimlik suçu” maddesinden adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan M.A., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Doğan Can Cesur
 

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