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İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: 415 kişi daha yakalandı

İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: 415 kişi daha yakalandı
İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: 415 kişi daha yakalandı

Türkiye’ye kaçak yollardan giriş yapan düzensiz göçmenlere yönelik yürütülen çalışmalarda, 129’u Afganistan ve 141’i Suriye uyruklu olmak üzere 32 farklı ülkeden 415 kaçak göçmen daha yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenlerin sınır dışı edileceği öğrenildi.

İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu: 415 kişi daha yakalandı - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak giriş yapan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul polis tarafından düzensiz göçmenlere yönelik dün Fatih, Maltepe, Esenyurt, Zeytinburnu ve Küçükçekmece ilçelerinde yapılan kontrol ve denetimlerde, ülkeye kaçak yollardan giriş yaparak ikamet ettikleri veya vize süresi doldukları tespit edilen 129'u Afganistan ve 141'i Suriye uyruklu olmak üzere 32 farklı ülkeden toplam 415 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerle ilgili sınır dışı işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

Geçtiğimiz günlerde söz konusu kaçak sığınmacılara yönelik yürütülen çalışmalarda, Maltepe ve Bakırköy sahil kesiminde 214'ü Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 709 düzensiz göçmen gözaltına alınmış, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiği duyurulmuştu.

Sadık Kahraman
 

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