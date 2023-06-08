İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak göçmenlerin sevkini sağlayan şüpheli araca operasyon düzenledi. Operasyonda 7 kaçak göçmen yakalanırken, araç sürücüsü ve onlara rehberlik eden A.İ ile N.N. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Olay, 6 Haziran'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak göçmenlerin sevkini sağlayan şüpheli araca operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda toplam 7 kaçak göçmen yakalanırken, araç sürücüsü ve göçmenlere rehberlik eden A.İ. ile N.N. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde göçmenlerin, yurtdışına kaçak yollarla çıkmak için şebekeye 5 bin 500 Euro verdikleri tespit edildi. Göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde 40 bin 180 lira idari para cezası uygulandı.

Yakalanan şüphelilerden N.N. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken A.İ. isimli şahıs ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sadık Kahraman



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.