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İstanbul'da kaçak göçmenlere 'evlerini kiralayanlara' operasyon: 11 gözaltı

İstanbul'da kaçak göçmenlere 'evlerini kiralayanlara' operasyon: 11 gözaltı
İstanbul'da kaçak göçmenlere 'evlerini kiralayanlara' operasyon: 11 gözaltı

İstanbul'da kaçak göçmenlerin yaşadığı şok evlerine ve mülklerini kaçak sığınmacılara kiraya verenlere yönelik yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 196 kaçak göçmen yakalanırken evlerini kiralayan mülk sahiplerine ise 504 bin 504 lira para cezası kesildi.

İstanbul'da kaçak göçmenlere 'evlerini kiralayanlara' operasyon: 11 gözaltı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde konut ve iş yerlerini, yurda kaçak yollarla gelen yabancı uyruklu kişilere kiralayan veya bu şahısları ikametlerinde barındıran ev sahiplerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Önceki gün ve dün Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt ve Sultangazi ilçelerinde kaçak göçmenlerin barındığı “şok evi” diye tabir edilen 22 farklı adres tespit edildi. Düzenlenen operasyonlarda, şok evlerinde barındırılan, farklı uyruklarda 196 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin, sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği belirtildi.

Sadık Kahraman
 

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