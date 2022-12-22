İstanbul'da kaçak göçmenlerin barındığı adreslere baskın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde konut ve iş yerlerini, Türkiye'de kaçak durumda bulunan yabancı uyruklu şahıslara kiralayan veya bu şahısları ikametlerinde barındıran ev sahiplerine yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalar neticesinde Bağcılar ve Esenyurt ilçelerinde kaçak göçmenlerin barındırıldığı 14 farklı şok evi adresi belirlendi. Söz konusu şok evlerine 6 Aralık ile 20 Aralık tarihleri arasında operasyon düzenlendi. Baskınlarda farklı uyruklara mensup 95 kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı.

Söz konusu şok evlerinde koğuş şeklinde ranza sistemlerinin kurulduğu, şüpheli ev sahibi, emlakçı ve aracı şahsıların, kaçak göçmenlerin ülkemizde barınmalarını sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Tespiti yapılan ev ve işyeri sahibi 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, bu kişilere evlerde barındırılan kaçak göçmen başına 2 bin 574 lira olmak üzere, toplamda 244 bin 530 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca operasyon düzenlenen 14 adres ise mühürlenerek faaliyetine son verildi.

Sadık Kahraman

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