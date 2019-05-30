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İstanbul'da kaçak köprü geçiş cezalarına af getiren düzenleme Meclis'te kabul edildi

İstanbul'da kaçak köprü geçiş cezalarına af getiren düzenleme Meclis'te kabul edildi
İstanbul'da kaçak köprü geçiş cezalarına af getiren düzenleme Meclis'te kabul edildi

15 Temmuz Köprüsü'nden geçiş ücretini ödememesi nedeniyle yazılan cezaları affeden kanun teklifi TBMM'de kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. 1/1/2019 tarihinden kanun yürürlüğe girdiği tarih arasında 15 Temmuz Köprüsü'nden geçiş ücretini ödememesi nedeniyle yazılan cezalar affedilecek.

İstanbul Galata Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulacak.

MTA uhdesindeki ruhsatları bölerek aynı alan için Genel Müdürlükten birden fazla ruhsat talep edebilecek.

TRT personelinin disiplin yönetmeliğinde değişiklik yapılıyor.

Kırıkkale 'Bahşili' ilçesinin adı 'Bahşılı' olarak değiştiriliyor.

Avrupa Birliği Başkanlığı personeline yönelik düzenlemeler içeriyor.

Kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına rağmen 4/11/1983 tarihinden maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar fiilen kamu hizmetine ayrılan veya kamu yararına ilişkin bir ihtiyaca yönelik tesis yapılan taşınmazlara kısmen veya tamamen mahkeme kararı kesinleşmedikçe icraya konulamayacak.  

Ahmet Umur Öztürk


 

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