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İstanbul'da kaçak maske operasyonu: 16 bin maske ele geçirildi

İstanbul'da kaçak maske operasyonu: 16 bin maske ele geçirildi
İstanbul'da kaçak maske operasyonu: 16 bin maske ele geçirildi

İstanbul Sultanbeyli’de yasa dışı olarak maske üreten iş yerine polis ekiplerince yapılan baskında 16 bin maske ele geçirildi.

İstanbul’da kaçak maske operasyonu: 16 bin maske ele geçirildi - Tıkla İzle

İstanbul'da kaçak maske operasyonu: 16 bin maske ele geçirildi

Alınan bilgilere göre Battalgazi Mahallesi, Tophane Sokak üzerinde bulunan bir tekstil atölyesinde kaçak ve sahte maske üretildiği bilgisini edinen Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Yürütülen soruşturma kapsamında dün öğlen saat 13.30 sıralarında söz konusu iş yerine baskın düzenlendi. İş yerinde yapılan denetimlerde kullanıma hazır 16 bin maske ele geçirildi.

Kayıt dışı olarak ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerinin ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendiği bildirildi.

Sadık Kahraman

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