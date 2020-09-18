İstanbul'da kademeli mesai saatleri belli oldu!

Ali Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları...

İstanbul'da hepimizin bildiği gibi toplu ulaşımda yoğunluğun yaşandığı iki zaman dilimi var. Birincisi sabah 07 - 09, ikincisi ise akşam 17- 20 arası. Bütün çalışmalarımızın tek amacı var. Bu yoğun zaman dilimlerinde pik saatlerde hemşehrilerimizi duraklarda, istasyonlarda ve toplu taşıma araçlarında salgın riskinden korumak.

Resmi ve özel olmak üzere ilkokul 1. sınıf ve okul öncesi ve özel eğitim öğrencileri 21 Eylül Pazartesi sabah 09.30'da ders başı yapacak.

28 Eylül'den itibaren jandarma, emniyet ve sahil güvenlik komutanlığı 07.00'den başlayıp kademeli olarak mesaiye başlayacak

Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz 08,00 ve 16,30'da, sağlık teşkilatımız saat 08,30 ve 16,30'da; diğer tüm kamu kuruluşlarımız 09,00 ve 16,30'da mesaiye başlayacaklar.