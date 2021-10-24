İstanbul'da kadim medeniyetlere ait antika eserleri satan 2 şüpheli yakalandı

Açılan soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kadim medeniyetlere ait antika eserlerin illegal ticaretini yaptıklarından şüphelenilen 2 kişiyi takibe aldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün Kağıthane ve Eyüpsultan'da tarihi eserlerin saklandığı 3 ayrı adrese peş peşe operasyon düzenlendi.

Arkeoloji uzmanı polislerin de katıldığı operasyonda M.Ş. ve E.D. adlı iki kaçakçı yakalandı. Baskın gerçekleştirilen adreslerde yapılan aramalarda çeşitli form ve ebatlarda 195 sikke, 4 haç, 13 yüzük, 2 bronz obje, 9 cam gözyaşı şişesi, 1 mızrak ucu, 1 kama, 1 gümüş yılan başlı obje ve 1 gümüş kartal başlı obje olmak üzere toplam 227 parça tarihi eser niteliğinde sikke ve obje ile birlikte 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 16 fişek ele geçirildi.

Yakalanan M.Ş. ve E.D. adlı tarihi eser simsarı 2 kişi, “şüpheli” sıfatıyla polis ekiplerince sorguya çekilirken, çeşitli dönemlere ait 227 parça eserin, titiz bir çalışma sonucu izi sürülerek ele geçirildiği öğrenildi. Haklarında “2863 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapılan şüphelilerin, kaynağını gizledikleri eserleri kime satacakları ise henüz açığa çıkarılamadı. Ele geçirilen eserlerin bir bölümünün arkeoloji dünyasında büyük kültürel öneme sahip olduğu değerlendiriliyor.

Sadık Kahraman

