İstanbul'da kadın cinayeti: Eşini öldüren koca kendi başına sıktı

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde sokak üzerindeki vatandaşlar, bir binadan 2 el silah sesi geldiğini duydu. Bunun üzerine vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dairenin önüne geldiklerinde kapıya kurşun isabet ettiği gördü.

Banyoda başlarından vurulmuş halde bulundular

Bunun üzerine polis ekipleri, çilingir yardımıyla içeriye girdiğinde banyoda A. A. (33) ve eşi Eda Aydoğan'ın (31) tabancayla başından vurulmuş halde buldu. Yapılan incelemede kadının öldüğünü belirlenirken, ağır yaralandığı görülen koca ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

Çocuk akrabalarına teslim edildi

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, tabancaya incelemek üzere el koydu. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından genç kadının cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan çiftin Ada isminde 7 yaşlarında bir çocukları olduğu ve olay esnasında okulda olduğu bilgisine ulaşıldı. Çocuk ise polis ekipleri tarafından okuldan alındıktan sonra savcılık talimatıyla akrabalarına teslim edildi.

Doğan Can Cesur - Ömer Faruk Yıldız

