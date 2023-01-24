İstanbul'da kadınları hedef alan kapkaççılar kamerada

Beyoğlu'nda farklı zamanlarda meydana gelen olaylarda, bir grup şahıs gözüne kestirdiği kadınların cep telefonlarını ve çantalarını kapkaç yaptı. Yaşanan 8 ayrı olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İlk olayda, iki kadın kaldırımda yürüdüğü esnada bir şahıs yanlarına yaklaşarak telefonunu çalıp koşarak hızla kaçıyor.

Kadınların telefon ve çantalarını çaldılar

İkinci olayda da, araca yaslanıp pusuda bekleyen şahıs karşısından gelen arkadaş grubundaki bir kadının telefonunu çalıp kaçıyor. Diğer bir olayda ise sokakta yürüyen bir kadının telefonunu kenarda oturan şahıs çalıp uzaklaşıyor. Bir diğer görüntüde de, sokakta tek başına yürüyen kadına arkadan yaklaşan şahıs çantasını çalarak kaçıyor. Bir diğerinde de bir şahıs yanında oturduğu kişinin telefonunu çalarak sakince uzaklaşıyor.

Güven timleri kapkaç çetesini çökertti

Olayların ardından turistlerin şikayeti üzerine harekete geçen İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri, çalışma başlattı. Olayların yaşandığı noktalardaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan güven timleri, kapkaççıların 4 kişi olduğunu belirledi. Devam eden kamera çalışmalarında güven timleri, kimliklerini tespit ettiği şahısları tek tek yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan 4 şahıs, sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece “kapkaç” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Doğan Can Cesur



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.